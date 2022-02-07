Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Пожар произошел в 23-этажном отеле «Пенсильвания» в центральной части американского города Нью-Йорк, передал телеканал ABC.

Dave Hogg Пожар

Возгорание началось на втором этаже здания. Для тушения огня привлечено более 80 пожарных. Информация о пострадавших не поступала. Отель не работает с апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября произошел пожар на четвертом этаже здания бывшей гостиницы в Саратове. Площадь горения составила 2400 кв. метров.

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