Москва, 8 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Москве 20 февраля для жителей и гостей города будет организовано свыше 130 бесплатных экскурсий. Об этом 8 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Для всех желающих проведут познавательные прогулки вместе с профессиональными гидами, которые расскажут об архитектурных памятниках на Пречистенке и даже предложат подняться на крышу здания в Таганском районе, чтобы увидеть Москву с нового ракурса. Желающим принять участие в подобного рода мероприятиях необходимо будет пройти предварительную онлайн-регистрацию в период с 8 по 18 февраля.

«Экскурсионные программы приурочены ко Дню гида, который отмечается во всем мире 21 февраля. В Москве к этой дате уже традиционно проводятся тематические прогулки. Сейчас их запланировано больше 130. Все они пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер», — сказала Сергунина.