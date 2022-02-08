Белград, , 01:08 — REGNUM В Сербии 7 февраля обнаружен первый случай заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса — ВА.2, или так называемым «стелс-омикроном». Об этом журналистам сообщили на медицинском факультете Университета в Белграде.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По словам вирусолога Тани Йованович, новый подвид распространяется быстрее, но вызывает примерно такую же клиническую картину, как и предыдущий вариант штамма омикрон.

Доктор добавила, что вакцина защищает от средне-тяжелых и тяжелых течений заболевания.

Напомним, что в Сербии 7 февраля подтверждено почти 11 500 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки от последствий COVID-19 в Сербии умерли 63 человека.