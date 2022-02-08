Порт-оф-Спейн, , 00:58 — REGNUM Власти Тринидада и Тобаго 6 февраля подтвердили, что в ходе маневров береговой охраны Тринидада и Тобаго был убит ребенок.

Лодка с мигрантами Daniel Barker

Трагедия произошла в ходе операции по перехвату лодки с нелегальными мигрантами, отплывающими из Венесуэлы. В полночь 5 февраля тринидадские службы на борту военного корабля TTS SCARBOROGH обнаружили корабль, пересекший границу между Тринидадом и Тобаго и Венесуэлой. Наличие нелегальных мигрантов на борту лодки было установлено якобы только после того, как властям удалось остановить судно.

Ребенок лежал на руках матери. Состояние женщины удалось стабилизировать, ее доставили в больницу, однако спасти ребенка не удалось.

Ежедневно только из одного восточного муниципалитета Венесуэлы отправляются от шести до десяти лодок с мигрантами, сообщает активист по правам человека Орландо Морено.«Этот эпизод был замечен, потому что они стреляли в двигатели лодки, чтобы остановить их, в этом случае был нарушен протокол, — заявил Морено после встречи с родственниками погибшего ребенка.

За период с 2018 года по наше время погибли по меньшей мере сто венесуэльцев, направлявшихся в Тринидад и Тобаго нелегальным морским путем в поисках лучшей жизни. По оценкам Организации Объединенных Наций, с 2015 года более пяти миллионов венесуэльце покинули родину из-за кризиса в стране. Около 25 000 иммигрантов живут в Тринидаде и Тобаго.