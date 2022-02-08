Белград, , 00:57 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич надеется на скорую деэскалацию напряженности на Украине. Об этом Дачич заявил 7 февраля в Белграде во время встречи с послом Украины в Сербии Александром Александровичем.

Ивица Дачич (в центре) Srbija.gov.rs

Спикер парламента Сербии высказал надежду на то, что все проблемы будут решаться с помощью диалога.

Дачич также отметил, что Сербия и Украина являются дружескими странами, которые должны продолжать развивать двухсторонние отношения.

Напомним, что ранее МИД Сербии опубликовал сообщение по поводу возможного конфликта между Россией и Украиной, в котором подчеркивается, что возможная эскалация конфликта между Москвой и Киевом отрицательно скажется на внешней политике Сербии, так как речь идет о двух братских и дружеских славянских народах.