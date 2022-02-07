Москва, 7 февраля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. В Кремле завершились переговоры российского и французского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном

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Встреча длилась пять часов. Завершающая её часть проходила за рабочим ужином.

Напомним, главным вопросом переговоров стала российская инициатива по гарантиям безопасности.