Гватемала, 8 февраля, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Гватемала 7 февраля выслала группу иностранцев, среди которых были граждане Венесуэлы, за нарушение иммиграционного законодательства. В местной службе по миграции напомнили, что граждане Венесуэлы и Кубы для въезда в Гватемалу должны предъявить визу по согласованию.

Беженцы

Как сообщает венесуэльское новостное агентство El Universal, мигранты стремились попасть в США в обход законодательства. Их выслали на территорию Гондураса.

Группа нелегальных мигрантов находилась на 226-м километре межамериканского маршрута и состояла из 17 венесуэльцев, бразильца, кубинца, колумбийца и эквадорца. В Гватемале предупредили, что будут продолжать рейды и высылки, чтобы гарантировать легальный въезд мигрантов на территорию страны, при этом уязвимым группам населения пообещали особую заботу. Тысячи мигрантов из разных стран пытаются нелегально проникнуть на территорию Гватемалы, чтобы перебраться в Соединенные Штаты, и эта тенденция усиливается с каждым днем, несмотря на ужесточение иммиграционной политики США и Мексики.