Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Гоночный симулятор Gran Turismo 7 позволит геймерам познакомиться с историей автоиндустрии. Об этом 7 февраля сообщает портал Screen Rant.

Игра Gran turismo 7 Скриншот с YouTube

Отмечается, что в седьмой игре серии у каждого автопроизводителя будет собственная «музейная экспозиция», благодаря которой геймеры смогут узнать о происхождении компании и её достижениях. В нижней части экрана игроки смогут увидеть временную шкалу, которая предоставит доступ к ряду исторических фотографий, а также информации о важных культурных событиях, которые происходили в тот или иной год за рамками автомобильной промышленности.

Напомним, релиз Gran Turismo 7 запланирован на 4 марта 2022 года, игра выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, реализацией проекта занимается японская компания Polyphony Digital. Ранее ИА REGNUM сообщило, что музыку для седьмой части Gran Turismo напишет британская рок-группа Bring Me The Horizon.

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