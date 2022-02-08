Каракас, , 00:58 — REGNUM Заместитель министра международного туризма Венесуэлы Летисия Гомес 6 февраля сообщила на своей странице в социальной сети Twitter о прибытии в страну группы из 85 российских туристов.

Венесуэла Дмитрий Галкин © ИА Красная Весна

Группа прибыла в страну чартерным рейсом Москва — Порламар. Гомес отметила, что российские туристы посетили город Каракас в это воскресенье, «воспользовавшись возможностью полюбоваться несколькими его основными достопримечательностями и насладиться гостеприимством его жителей».

По словам Гомес, туристы заказали «Эль-Кумбе-тур», который позволил им познакомиться с «муниципалитетом Сан-Агустин, его гастрономией, танцами, ритмами и, самое главное, гостеприимством его жителей».

С сентября 2021 года через международный аэропорт G/J в страну прибыло 8 605 российских туристов, что стало следствием соглашения о сотрудничестве, подписанного Гомес и заместителем руководителя Федерального агентства по туризму РФ Еленой Лысенковой.

Для въезда в страну необходимо провести тест ПЦР на коронавирус, проверку документации и дезинфекцию рук и багажа на борту самолета.

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