Брюссель, 7 февраля, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано опроверг информацию косовских СМИ, в соответствии с которой руководство сепаратистов доставило посреднику ЕС в диалоге Белграда и Приштины свои предложения по организации на территории Косово голосования на президентских и парламентских выборах в Сербии 3 апреля. Об этом Стано заявил 7 февраля изданию «Косово онлайн».

Ec.europa.eu Питер Стано

Стано отметил, что Брюссель никогда не комментирует предложения, которые поступают от его партнеров, но в данном конкретном случае он может сказать, что «вся эта информация просто неверна».

Пресс-секретарь ЕС напомнил, что Брюссель по данному вопросу не изменил своей позиции — стороны должны в процессе переговоров достичь нужного консенсуса. Евросоюз готов помочь и предложить решения в соответствии с европейской практикой, но ответственность за достижение соглашения несут Белград и Приштина, отметил он.

Напомним, что ранее портал Demokracia.com сообщил о том, что косовские сепаратисты передали посреднику ЕС в переговорах Белграда и Приштины Мирославу Лайчаку документ с четырьмя условиями для организации голосования на парламентских и президентских выборах в Сербии 3 апреля на территории Косово и Метохии.