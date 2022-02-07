Лос-Анджелес, США, 7 февраля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Village Roadshow подала иск в суд против Warner Bros. из-за того, что кинокомпания показывала фильм «Матрица: Воскрешение» на сайте онлайн-кинотеатра HBO Max во время его проката в кинотеатрах. Об этом 7 февраля сообщает газета The Wall Street Journal.

Цитата из к/ф «Матрица: Воскрешение». реж. Лана Вачовски. 2021г. США Матрица

Отмечается, что компании имеют давние рабочие отношения и совместно занимались производством картины режиссёра Ланы Вачовски. Тем не менее, в иске Village Roadshow заявила, что смешанная премьера картины «Матрица: Воскрешение» является нарушением контракта со стороны Warner Bros. Кроме того, истец также заявил, что ответчик использовал интеллектуальную собственность Village Roadshow, чтобы поддержать свой потоковый сервис HBO Max.

Напомним, премьера фильма «Матрица: Воскрешение» состоялась 16 декабря 2021 года. При бюджете $190 млн фильм собрал в прокате США лишь $37 млн, а в мире — $148,3 млн.