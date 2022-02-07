Прага, , 23:20 — REGNUM Смягчение антиковидных ограничений в Чехии начнётся 9 февраля, сообщил 7 февраля журналистам министр внутренних дел республики Вит Ракушан.

Сойфертис Леонид Владимирович. В ресторане. 1958

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Отметив, что власти страны решили постепенно начать ослаблять действовавшие до сих пор ограничительные меры, Ракушан пояснил:

«Со среды, 9 февраля, посетители ресторанов и других заведений общепита, а также культурных, спортивных и прочих общественных мероприятий при входе на них уже не будут должны показывать сертификаты о вакцинации или справки о перенесённой болезни».

Также 9 февраля планируется принять решение об отмене в учебных заведениях и в компаниях обязательного тестирования на коронавирус — с 18 февраля. Остаётся действующим масочный режим, обязанность соблюдения социальной дистанции на мероприятиях.

Ракушан добавил, что в Чехии доминирующим является, судя по всему, «Омикрон». Заболеваемость в республике идёт на спад, но эпидемия всё ещё сохраняется.

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