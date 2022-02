Лос-Анджелес, США, , 23:10 — REGNUM Режиссёр Кэт Койро дала понять, что предстоящий сериал «Женщина-Халк» с Татьяной Маслани в главной роли будет достаточно лёгким, по сравнению с другими шоу Marvel. Об этом 7 февраля сообщает портал We Got This Covered.

«Могу ли я внести в это смесь юмора и душевности? Потому что это то, что я люблю смотреть», — сказала Койро. Режиссёр добавила, что постоянно развивающаяся вселенная Marvel позволяет обращаться как к «настоящим драмам», так и к жанру комедии. «Мы определенно играем с более комедийным миром, но это все еще страна Marvel», — отметила кинематографист.

Для справки: ожидается, что премьера сериала «Женщина-Халк» состоится на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus в конце 2022 года. Кроме Татьяны Маслани, которая сыграет Дженнифер Уолтерс (Женщина-Халк) в проекте участвуют Марк Руффало (Халк), Тим Рот (Мерзость), Джинджер Гонзага, Рене Элиз Голдсберри и Джамила Джамил (Титания).

