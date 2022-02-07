Стокгольм, , 23:08 — REGNUM Глава потокового сервиса Spotify Дэниел Эк направил сотрудникам компании письмо, в котором говорится, что он «решительно осуждает» расовые оскорбления в шоу Джо Рогана, но удаление его подкаста — «не выход». Об этом 7 февраля рассказал портал NME.

Стриминговый сервис Spotify Скриншот с официального сайта Spotify

Это произошло после того, как служба потокового вещания удалила 70 эпизодов The Joe Rogan Experience, в которых комик использовал расистские оскорбления. На прошлой неделе, 4 февраля, India. Aria поделилась подборкой роликов, в которых Роган неоднократно использовал слово на букву «н» и описывал район, где живут чернокожие, как похожий на фильм «Планета обезьян».

После этого Роган извинился, сказав своим подписчикам в Instagram. «В старых выпусках подкаста было много плохого, которого я хотел бы не говорить или сказать по-другому. Это мой взгляд на худшее из этого», — написал он в подписи к 6-минутному видео. Он начал с того, что это «самое постыдное и позорное, о чем мне пришлось говорить публично», а затем сказал, что подборка, которой поделилась India. Aria, состоит из клипов, «вырванных из контекста двенадцатилетних бесед в моем подкасте».

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