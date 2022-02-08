Москва, 8 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Экономика России очень хорошо подготовилась к ужесточению санкций со стороны Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля о том, что РФ, повышая свою устойчивость перед лицом экономических санкций, сделала больше, чем Евросоюз, для того, чтобы справиться с возможными перебоями с поставками голубого топлива.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Действительно, российский рынок сегодня уже не так остро отзывается на санкции Запада. РФ предприняла адекватные превентивные меры по снижению рисков геополитического характера, — сказала Воронкова. — Против угрозы замораживания зарубежных российских финансовых активов работает диверсификация валютной структуры международных резервов государства. Уменьшилась зависимость государственных активов от долларовых вложений. Россия сократила размещения в американские государственные ценные бумаги, сохранив главным образом их наиболее ликвидную часть краткосрочного характера. Сегодня указанные средства составляют менее 4% международных резервов России. Доля доллара в международных резервах РФ только за последний год сократилась почти на 6% и составила 16,4%. При этом доля золота в международных резервах, которое, как показала ситуация в пандемию, сохраняет свою инвестиционную привлекательность, особенно в кризисные времена, составляет 22,1%».

По словам Воронковой, большой объем международных резервов позволяет России рассчитывать на успешное решение стратегических задач.

«Мегарегулятор расширяет и свои технические возможности. Создание СПФС, пилотный проект цифрового рубля — это шаги, повышающие надежность и независимость национальной финансовой системы. Развитие много‑ и двусторонних региональных экономических отношений — также вклад в экономическую безопасность России, — сказала Воронкова. — В партнерских расчетах между странами-членами СНГ и ЕАЭС постепенно сокращается доля доллара. За последние семь лет платежи в национальных валютах при взаимных расчетах ЕАЭС выросли на 11 п. п. Расчеты в российских рублях с некоторыми странами — членами ЕАЭС и СНГ достигают 65−75% от их общего объема, что оказывает серьезную поддержку покупательной способности рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что политика накопления золотовалютных резервов приучила экономику РФ к «лечебному голоданию» и отсутствию инвестиций.