Москва, , 09:20 — REGNUM Курс биткоина будет все слабее реагировать на различные вызовы рынков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что биткоин снова стал дорожать.

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«Снижение курса биткоина было вызвано новостями с разных рынков, таких как китайский и российский, о ряде запретов, которые были введены или могут быть введены в этих странах. Но рынок криптовалюты постоянно совершенствуется и меньше реагирует на внешние вызовы, поэтому снижение котировок не было таким длительным, — сказала Ермилова. — Скорее всего, быстрыми темпами биткоин не вернётся к прежним позициям. Следует помнить, что ряд стран, наоборот, закрепляют возможность оплаты биткоинами. Так что его стабильность относительно устойчива. Постепенно он будет все меньше реагировать на различные вызовы рынков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одной из причин очередного роста котировок биткоина назвали ожидания инвесторов, связанные с дальнейшей политикой ФРС США.

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