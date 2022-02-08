Москва, 8 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Факторы, которые обеспечили прирост российско-китайского товарооборота в 2021 году, скорее всего, не будут так мощно работать в 2022 году, однако цифра в 160−165 млрд долларов США вполне достижима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что товарооборот РФ и Китая должен вырасти до 250 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Новая планка, обозначенная для российско-китайского товарооборота, выросла на 25% и составила 250 млрд долларов США. В перспективе пяти-шести лет вероятность достигнуть этой цифры достаточно велика, — сказал Файншмидт. — Именно российский импорт в Китай оказался самым быстрым в наращивании и более объемным в рамках наших двусторонних торговых отношений».

Как пояснил экономист, можно выделить несколько основных направлений, которые будут и дальше способствовать росту товарооборота между Россией и КНР.

«В первую очередь нужно отметить газ — учитывая процесс «зеленого» перехода внутри Китая, российский газ становится значимым компонентом этого процесса. Россия эффективно встраивается в него за счет «Силы Сибири» и обсуждаемой «Силы Сибири-2». Важную роль также продолжает играть нефть — в предыдущем году Россия смогла увеличить свои поставки Китаю в денежном выражении, — сказал Файншмидт. — Кроме того, с середины 2010-х годов быстрыми темпами росли поставки цветного металла из России. У российских поставщиков уже появляются возможности увеличить свои денежные поступления за счет китайского рынка. Также стоить отметить, что Китай — очень большая страна с населением более 1 млрд 400 млн человек, которое нужно кормить. И обеспечить продовольственную безопасность без поставок извне Китай не сможет».

Эксперт подчеркнул, что, по данным Международного валютного фонда, в 2022 году китайская экономика вырастет на 5,5−5,6%.

«Рынок будет увеличиваться, и для российских поставщиков также появятся новые возможности. Соответственно, и российская экономика восстанавливается после коронакризиса, что дает возможность и китайским поставщикам наращивать свои объемы торговли. Факторы, которые обеспечили прирост товарооборота в 2021 году, скорее всего, не будут так мощно работать в 2022 году, однако цифра в 160−165 млрд долларов США вполне достижимая», — подытожил Фанйшмидт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что товарооборот России и Китая вырастет до 250 млрд долларов не раньше 2026 года.