Москва, 8 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Вероятнее всего, на следующем заседании ЦБ РФ повысит ключевую ставку сразу с 8,5% до 9,5% — такое повышение обусловлено тем, что предыдущие повышения ключевой ставки не замедлили рост инфляции, уровень которой по итогам 2021 года достиг 8,39% и обновил шестилетний максимум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Однако основное влияние на инфляционные показатели в России сейчас оказывает геополитическая напряженность, а также продолжающийся рост мировых цен на продовольствие, технологическую продукцию и сырье. Возможное введение санкций, перебои в логистике и нехватка рабочей силы из-за пандемии ведут к задержкам производства и срыву поставок, а значит, обострению дефицита на рынке и росту цен, — сказала Кошелева. — Кроме того, многое будет зависть от ситуации с Украиной, а также политики ФРС в США. В случае введения санкций в отношении России, а также укрепления курса доллара по отношению к другим валютам, инфляция в России только усилится, и уже весной мы можем увидеть двухзначное значение ключевой ставки».

Как полагает Кошелева, замедление роста инфляции станет возможным при ослаблении напряжения на границе, сохранении высоких цен на энергоресурсы, а также нормализации ситуации с поставками на мировом рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что даже если Банк России еще раз повысит ключевую ставку, это все равно не приведет к ощутимому замедлению роста инфляции в ближайшее время.