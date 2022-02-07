Подгорица, , 23:07 — REGNUM Депутаты парламента Черногории проголосовали за освобождение от должности спикера Алексы Бечича. Об этом 7 февраля сообщили черногорские СМИ.

Парламент Черногории Skupstina.me

За отставку Бечича проголосовали 43 депутата от оппозиции и объединения «Черным по белому», которое после выборов 30 августа 2020 года вошло в состав правящей коалиции. Против его отставки выступило 36 депутатов, один воздержался от голосования.

Исполняющим обязанности председателя парламента Черногории станет депутат от «Демократического фронта» Страхиня Булайич.

Напомним, что ранее 38 депутатов черногорского парламента инициировало голосование об освобождении от должности спикера Алексы Бечича. Они мотивировали свою инициативу тем, что парламент, с тех пор, как его возглавил Бечич, «перестал быть местом настоящего политического диалога» и поэтому не способствовал ускорению процесса евроинтеграции Черногории. Ранее, 4 февраля, парламент отправил в отставку правительство Здравко Кривокапича.