Москва, , 09:05 — REGNUM Даже если Банк России еще раз повысит ключевую ставку, это все равно не приведет к ощутимому замедлению роста инфляции в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ, профессор Марина Абрамова.

Банк России C-ib.ru

«Если говорить о прогнозе повышения ключевой ставки, скорее всего, Банк России вновь повысит ее, следуя курсу ужесточения денежно-кредитной политики. Это обусловлено тем, что Банк России должен отреагировать на ухудшение макроэкономической ситуации, прежде всего на отсутствие явно выраженных признаков замедления инфляции в России», — сказала Абрамова.

В то же время экономист подчеркнула, что повышение ключевой ставки может сдержать так называемые монетарные факторы инфляции, однако в значительной степени инфляция в России провоцируется действием монетарно-немонетарных и немонетарных факторов, которые в меньшей степени зависят от деятельности Банка России.

«Только инструментами денежно-кредитной политики улучшить ситуацию не представляется возможным, — сказала Абрамова. — Поэтому снижения темпов инфляции вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. Меры, принимаемые Банком России по снижению инфляции и инфляционных рисков, в том числе имеют определенный временной лаг. Исходя из предыдущих ответов, в ближайшее время ожидать ощутимого замедления роста инфляции не следует (прогноз на I квартал)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% может привести к тому, что в РФ снизится спрос на иностранную валюту.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанку РФ дали совет, как охладить инфляционные ожидания