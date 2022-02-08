Москва, , 09:00 — REGNUM Рост и падение котировок биткоина — это циклическое явление, и после снижения цены криптовалют множество инвесторов начинают закупать ее по низкой цене с расчетом на будущий рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала тот факт, что котировки биткоина снова пошли вверх.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«В целом рост и падение криптовалют — это цикличное явление. После просадки биткоина множество инвесторов начинают закупать криптовалюту по низкой цене с расчётом на будущий рост, что стимулирует ее стоимость, — сказала Левашенко. — Стоимость биткоина будет зависеть от различных правовых и экономических факторов. Например, в некоторых штатах США (Аризоне и Вайоминге) была выдвинута идея о сборе налогов в криптовалютах, в частности биткоине. Подобные нововведения могут стимулировать рост криптовалют. Некоторые страны мира создают благоприятные условия для использования криптовалют: они признаются в качестве средства платежа (Сальвадор) и средства инвестирования, деятельность криптобирж, криптокошельков, криптообменников легализуется, поэтому биткоин сохраняет устойчивость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что курс биткоина будет все слабее реагировать на различные вызовы рынков.