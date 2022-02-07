Курган, 7 февраля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. В посёлке Введенское Курганской области с января 2022 года общественный транспорт перестал заходить в отдаленный микрорайон «Пчёлка», и тем, у кого нет личных автомобилей, приходится пешком добираться до остановки три километра, столько же обратно. Об этом сообщает Znak.com.

ИА REGNUM Осторожно, дети

Крупный посёлок Введенское расположен в 15 километрах от Кургана. Местные жители ранее не жаловались на быт, так как по территории каждый час курсировали автобусы. Но в январе они пропали. Общественный транспорт сейчас доходит до посёлка, и пассажиров высаживают на въезде в населённый пункт. Особенно тревожно за детей, которым, чтобы доехать до школы, утром приходится преодолевать три километра до остановки по морозу, в темноте и по трассе.

Как пояснил жителям Введенского на народном сходе заместитель директора департамента транспорта Курганской области Сергей Кудров, проезд по остановкам в самом населённом пункте напрямую в обязанности перевозчиков не входит.

«Недовольство вызывает то, что автобус не идёт по самому посёлку. Для того, чтобы во Введенское заходил транспорт на регулярной основе, для водителей и кондукторов необходимо создать условия — место, где автобус может развернуться, а экипаж может отдохнуть и будет оборудован туалет», — заявил на народном сходе Кудров.

Организацией всех необходимых условий и требований, по словам чиновника, должен заняться сельсовет.

«Люди до сих пор уверены, что сейчас Советский Союз, и если им нужно куда-то добраться, то транспорт должен быть на месте и в срок, но цены растут, пассажиропоток падает. Из-за того, что никаких субсидий перевозчикам администрация не предоставляет, и возникают подобные проблемы», — пояснил Сергей Кудров.

Тем временем депутат Государственной думы Яна Лантрова намерена направить запрос о ситуации в посёлке в надзорные и другие ответственные органы.

«Пока не берусь никого обвинять, но хотелось бы понять, с чем связано бездействие местных властей. Пока очевидным представляется лишь то, что проблему нужно как можно скорее решать. Наши дети не должны рисковать жизнью по дороге в школу. Мы должны позаботиться об их безопасности, создать максимально комфортные условия для учёбы и решить возникший вопрос с транспортной доступностью», — написала парламентарий в своём Instagram-аккаунте.