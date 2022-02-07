Минск, , 22:56 — REGNUM Российский военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на заявление Александра Лукашенко о якобы отсутствии в Белоруссии осужденных граждан, принимавших участие в защите народных республик Донбасса. В своём телеграм-канале военкор опубликовал фрагмент интервью руководителя постсоветской республики Владимиру Соловьёву.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Почему у вас в Белоруссии наказывают тюремными сроками тех добровольцев, которые на стороне Донбасса противостояли укронацистам?», — задал вопрос Соловьёв.

«Кто такие?», — ответил вопросом на вопрос Лукашенко.

«Ну, есть такие люди?», — продолжил Соловьёв.

«Нет», — категорично ответил Лукашенко.

Соловьёв попытался продолжить тему: «То есть, ни один из тех, которые…»

«Нет», — перебил его Лукашенко.

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На это военкор отреагировал таким комментарием: «Навскидку: Вадим Шевченко, был осужден на два года колонии по статье «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию». Алексей Ершов — два года ограничения свободы по той же статье. Виталий Митрофанов — два года принудительных работ, та же статья. Виталий Котлобай — два года колонии общего режима, та же статья. Иван Яровой — два года колонии, та же статья».

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