Вашингтон, 7 февраля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Известный игровой аналитик Майкл Пачтер заявил, что не видит особого смысла в недавнем приобретении Sony студии Bungie, которая известна как создатель франшизы Halo и игры-сервиса Destiny 2. Об этом 8 февраля сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Destiny 2

По мнению аналитика, в отличие от Microsoft, купившей Activision Blizzard, и Take-Two, которая приобрела Zynga, Sony переплатила за Bungie. Он добавил, что компания совершила эту сделку только ради того, чтобы дать понять, что она не останется позади. «Bungie обошлась в 4 миллиона долларов за разработчика», — обратил внимание Пачтер, добавив, что в среднем при совершении подобных сделок за одного разработчика платят от $250 тыс. до $1 млн.

Он также напомнил, что несколько лет назад Electronic Arts купила Respawn Entertainment, в которой работали около 400 сотрудников, за $700 млн. «Эти ребята зарабатывают $700 млн в год. Доход Bungie составляет около $200 млн долларов. Так что я думаю, что Sony сильно переплатила», — заявил Пачтер.

Напомним, 1 февраля 2022 года Sony объявила, что купила Bungie за $3,6 млрд. Стоит отметить, что тогда СМИ сообщили, что подготовка к сделке велась около полугода. Глава BungieПит Парсонс заявил, что после завершения сделки его студия сохранит творческую независимость и право издавать свои игры на разных платформах.