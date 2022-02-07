Манчестер, Великобритания, , 22:46 — REGNUM 34-летний таранный форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани принял участие не продлевать контракт и покинуть «красных дьяволов» ближайшим летом. Об этом 7 февраля сообщило издание Goal.

Эдинсон Кавани Www.psg.fr

В текущем сезоне на счету уругвайского центрфорварда два забитых мяча и одна результативная передача в десяти матчах за «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской Премьер-лиги 2021/22.

За «МЮ» Кавани выступает с 5 октября 2020 года после перехода из «Пари Сен-Жермена» на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшее зимнее трансферное окно сорвался трансфер Кавани в каталонскую «Барселону», так как стороны не смогли договориться об условиях контракта.