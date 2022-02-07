Кишинёв, , 23:15 — REGNUM Молдавский стример Некоглай (Николай Лебедев) оказался в центре разбирательства, связанного с накруткой зрителей на трансляциях в Twitch. Информацией об этом поделилось издание The Flow 7 февраля.

Блогер Некоглай Скриншот видео на YouTube

По словам стримера Романа Мокривского, Некоглай неоднократно прибегал к искусственному набору аудитории, а также совершил накрутку зрителей на рекордной трансляции, собравшей 578 тыс. зрителей. В свою очередь, стример-рекордсмен подобную критику назвал клеветой.

Напомним, что Некоглай прославился благодарю созданию мема «Не узнали? Это я — Лионеля Месси» в TikTok. Позднее молодой человек перебрался на платформу Twitch, где стал проводить успешные трансляции.

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