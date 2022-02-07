Минск, , 22:45 — REGNUM Отмена масочного режима и ряд других распоряжений Александра Лукашенко сказались на резком росте инфицированных коронавирусом. Обновляются антирекорды, в том числе и по смертям с диагнозом COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Министерство здравоохранения Белоруссии 6 февраля сообщило о 8315 новых случаев инфицирования коронавирусом и 15 смертях, 7 февраля — о 5869 случаях инфицирования и 12 умерших. Для постсоветской республики с менее 9,5 зарегистрированного населения такая статистика выглядит не лучшим образом.

Стоит также учитывать, что данные о смертности с диагнозом COVID-19 представлены только белорусским министерством. Общественный контроль отсутствует, а журналистские расследования заканчиваются, в лучшем случае, депортацией из Белоруссии — как это было со съёмочной группой российского «Первого канала».

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В поликлиники направлены интерны и даже студенты. Тем не менее, дефицита медработников эта мера не устранила.

На приём к врачу в минских поликлиниках приходится отстоять в «живой очереди» около двух часов. Столько же занимает процедура сдачи анализов — например, крови.

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