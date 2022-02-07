Ньюкасл, Великобритания, 7 февраля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. 50-летний английский специалист Дэн Эшворт станет техническим директором «Ньюкасла». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны уже достигли соглашения. Эшворт готов присоединиться к «сорокам» в ближайшие месяцы.

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Также сообщается, что Дэн Эшворт официально ушел с должности технического директора «Брайтона».

На данный момент «Ньюкасл» с двумя победами и пятнадцатью очками занимает предпоследнее девятнадцатое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. От выхода из «зоны вылета» клуб отделяет два очка.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» связался с мюнхенской «Баварией» на предмет возможного трансфера атакующего полузащитника сборной Германии Томаса Мюллера.