Белград, , 22:48 — REGNUM Белград надеется, что вместе с Москвой он продолжит борьбу за защиту международного права на всех важных международных площадках, особенно когда речь идет о Косово и Метохии. Об этом заявил директор канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 7 февраля во время встречи с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Александр Боцан-Харченко Ruserbia.com

«Белград выступает за поиск компромиссного решения (по Косово и Метохии — ИА REGNUM) в процессе диалога, но также борется за соблюдение интересов сербов, и в этом смысле помощь России чрезвычайно важна», — приводит слова Петковича Канцелярия по Косово и Метохии в своем официальном сообщении.

Чиновник сербского правительства также отметил, что в Косово и Метохии продолжается «кампания давления и репрессий в отношении сербского народа».

Петкович прокомментировал нежелание Приштины организовать голосование на предстоящих президентских и парламентских выборах в Сербии 3 апреля и добавил, что это могло бы отрицательно повлиять на выполнение всех ранее достигнутых в Брюсселе договоренностей.

Напомним, что ранее Приштина выдвинула четыре условия для организации голосования сербов, проживающих в Косово и Метохии, на выборах 3 апреля.