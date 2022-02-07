Бильбао, Испания, , 22:38 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», «Атлетик» в центральном матче 23-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Эспаньолом». За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Атлетик»: Симон, Мартинес, Вивиан, Лекуэ, Баленсиага, Беренгер, Гарсия, Заррага, Серрано, Сансет, Гарсия.

«Эспаньол»: Лопес, Педроса, Кабрера, Гил, Гомес, Морланес, Пуадо, Дардер, Мелендо, Вилена, Димата.

Бригада арбитров: Сезар Сото Градо | Гвадалупе Поррас | Магель Мартинез Мунуэра | Альваро Лопес | Хосе Луис Гонсалес.

На данный момент «Атлетик», одержав семь побед в 22-х матчах и набрав 31 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с 27-ю очками располагается пятью позициями ниже.