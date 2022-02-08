8 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 07:23 — REGNUM Заявление председателя немецкого Христианско-демократического союза Фридриха Мерца о том, что США являются главными союзниками Германии, но им не стоит вмешиваться во внутриевропейские вопросы касательно строительства газопровода «Северный поток — 2», спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 7 февраля в социальной сети Facebook.

Северный поток — 2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«С просветлением в голове, Германия», — пишет Валентина Г.

Многие пользователи были крайне удивлены услышать от немецкого политика подобного характера заявление, потому что ранее Германия выступала фактически в виде американского подданного и не смела перечить своему хозяину.

«Наконец-то нашелся хотя бы один разумный политический деятель в Европе, рассуждающий трезво и верно. От затягивания запуска готового газопровода «Северный поток — 2» страдает экономика Германии и всего Евросоюза, а не США. Американские граждане живут в тепле и уюте, им плевать на то, что там происходит у Германии и как сейчас чувствует экономика Евросоюза», — подметил Berkinbay B.

Фридрих Мерц Harald Dettenborn

Некоторые комментаторы предположили, что заканчивающиеся запасы газа могли повлиять на преданность марионетки Соединённых Штатов.

«Судя по всему, 15 процентов запаса топлива в газохранилищах всё-таки играет отрезвляющую роль. Можно только поприветствовать такие заявления», — поделился своим мнением Алексей П.

«Если США будет надо, то точка зрения вассала не будет приниматься во внимание», — напоминает Michael D.

Часть людей полагает, что, несмотря на правильные слова, тем не менее Германия всё равно находится в полном подчинении Соединённых Штатов Америки.

«Немецкие власти говорят об одном, а делают всё, чтобы США имели все рычаги для управления ситуацией», — отмечает Анна Ш.

«Да чего их слушать? Германия — оккупированная Соединёнными Штатами страна. Что она может? Да ничего на самом деле. Только лишь языком чешут их политики, а на деле всем там заправляют американцы», — считает Александр Т.

Ряд пользователей призвал перестать надеяться, что когда-нибудь Германия обретёт свою субъектность и начнёт отстаивать свои национальные интересы.

«Когда этот бред уже закончится?! Бесхребетные не могут даже свои шкурные интересы отстаивать, легли под и ждут, пока рассосётся. Не надо на них вообще внимания обращать. Да и газ им пора прекратить продавать. Как только цены упадут надо сразу же все объёмы гнать в Китай», — советует Лилия А.

Отдельные комментаторы отмечают, что России необходимо отказаться от планов на долгосрочные экономические связи с Германией, потому что это идёт в разрез интересам Америки.

«Никто вдруг и внезапно не сделает России подарок в виде адекватного к ней отношения со стороны Европы. Такого не будет, потому что Америка не допустит. Мне казалось, что это очевидно, но, тем не менее, всё равно находятся те, кто тешат себя надеждой, что когда-нибудь Россия и Евросоюз снова будут дружить и добро наживать. Всё! Сказочке конец!» — написал Александр А.

Напомним, 6 февраля председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил в интервью газете Bild о том, что США являются главными союзниками Германии, но им не стоит вмешиваться во внутриевропейские вопросы касательно строительства газопровода «Северный поток — 2».