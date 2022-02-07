Стокгольм, , 22:38 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, горнолыжница Сара Хектор принесла Швеции третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, в результате чего страна вышла на первое место в неофициальном медальном зачете. В свою очередь премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон позвонила спортсменке, чтобы поздравить с победой, передает телеканал SVT.

Болельщица Швеции Андрей Пронин © ИА REGNUM

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«У нас был веселый разговор», — рассказала журналистам 29-летняя Хектор.

По словам чемпионки, из-за СМИ, допинг-контроля и прочих формальностей она до сих пор не осознала, что произошло.

«И как вы поговорили с премьер-министром?»

«Ну, она спросила, как я буду праздновать. Я сказала, что даже не знаю, можно ли сейчас праздновать, с ковидом и всеми этими ограничениями. Она ответила, что в Швеции сейчас снимают ограничения и что я смогу отпраздновать у себя в стране, когда вернусь домой», — рассказала горнолыжница.

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