Тирана, , 22:45 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1766 человек выявили 251 новый случай заражения коронавирусом. Скончались семь пациента с COVID-19, выздоровели ещё 1246. Об этом сообщило вечером 7 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания Ergys Veliu

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 264 875 случая заражения коронавирусом, 248 882 человека излечились, скончались 3387 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 126 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 606, это число резко сократилось. Около половины выявленных активных заражений — 4887 — приходится на Тирану.

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