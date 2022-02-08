Скопье, 8 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Посол Австрии в Северной Македонии Георг Вукас 7 февраля заявил, что Австрия поддерживает диалог между Болгарией и Северной Македонией и европейскую перспективу Северной Македонии.

Sdsm.org.mk Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии

В пресс-службе македонского правительства сообщили, что премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски провел встречу с послом и поблагодарил Австрию «за дружескую и принципиальную поддержку» Северной Македонии во всех сферах.

«Австрийская республика — стратегический экономический партнер нашего государства, а также большой друг и сторонник демократических и интеграционных процессов в нашем государстве. Мы продолжаем продвигать двусторонние отношения между двумя государствами. И по плану евроинтеграции мы привержены поиску решения в духе европейских ценностей», — говорится в сообщении.

Предполагается, что уже к июню 2021 года Северная Македония добьется отмены болгарского вето на переговоры о расширении.