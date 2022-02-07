Анкара, 7 февраля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. О подготовке визита российского президента Владимира Путина в Турцию заявил 7 февраля официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью A haber.

Kremlin.ru Владимир Путин прибывает в Турцию

Калын «Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни».

Он упомянул Украину и напомнил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагал своё посредничество Москве и Киеву для переговоров и урегулирования.