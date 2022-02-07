Приштина, , 22:26 — REGNUM В Косово 7 февраля в результате исследования 3879 образцов выявили 754 носителя коронавируса. Признаны излечившимися 3900 человек, за сутки в крае скончались восемь пациентов с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 218 282 случая заражения, 191 408 пациентов излечились, 3051 человек скончалcя от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Число активных выявленных случаев заражения в последнюю неделю снизилось и составляет 23 823. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 808 328 человек, при этом произведено уже свыше 1 793 236 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 86 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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