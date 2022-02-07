Берлин, 7 февраля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц провёл в Берлине переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает 7 февраля немецкое издание Spiegel.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

Ранее Шольц предложил Макрону и Дуде обменяться информацией, в частности, о ситуации на Украине и вокруг нее. «Германия, Франция и Польша несут «особую ответственность» в этой кризисной ситуации», — отметил немецкий канцлер.

Издание отмечает, что три страны были связаны так называемым «Веймарским треугольником» в течение 30 лет. В рамках НАТО и Евросоюза польские власти активно выступают за противостояние России. Германия и Франция также участвуют в урегулировании украинского конфликта в так называемом «нормандском формате».

Ожидается, что 14 февраля Олаф Шольц также посетит Киев, а 15 февраля отправится в Москву, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным.