Рим, 7 февраля, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Если правительство Италии не предпримет решительных шагов, то рост цен на энергоносители поставит под угрозу экономическое восстановление страны после коронакризиса, заявил в понедельник, 7 февраля, лидер партии «Вперед, Италия» (входит в правящую коалицию) Сильвио Берлускони.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Нужно увеличивать объемы производства газа, а также снова начинать атомные исследования, отметил политик.

АЭС в Италии были закрыты в начале XXI века по итогам референдумов по экологическим мотивам.

В 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Рост продолжился и в 2022 году. Большую часть используемой электроэнергии Италия импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. Кроме того, выделены средства для поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).