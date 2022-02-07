Берлин, 7 февраля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Административный суд Баварии приостановил назначение нового вице-президента Федерального налогового суда, сочтя, прежнее правительство ФРГ ошибочно отдало предпочтение избранной судье Анке Морш на должность в Мюнхене. Об этом сообщает 7 февраля немецкое издание Spiegel.

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Это уже третий по счёту претендент неудачного назначения на должность представителя высшего налогового суда Германии. В процессе отбора федеральному министерству юстиции не было позволено учитывать преимущество выбранного кандидата. Таким образом, административный суд подтвердил предыдущее решение суда Мюнхена, против которого федеральное правительство подавало апелляцию.

Анке Морш (СДПГ) ранее являлась статс-секретарем юстиции в Сааре. Ее выбор был спорным с самого начала, поскольку председатели федеральных судов, Ассоциации судей Германии и Ассоциации судей Федерального налогового суда подвергли эту процедуру резкой критике.

Вопрос состоит в том, будет ли федеральное министерство юстиции продвигать на руководящие должности политически приемлемых кандидатов, которые не соответствуют техническим требованиям, отмечает издание.

Критерии отбора фактически предусматривают, что кандидаты на руководящие должности в федеральных судах, как правило, должны иметь пятилетний опыт работы в соответствующем суде. При этом Морш не соответствует этому критерию.