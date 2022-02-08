8 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

В январе 2017 года домашние собаки загрызли 7-летнюю девочку в Свердловской области. Спустя пять лет такая же трагедия произошла в Забайкалье. Как остановить кровавый конвейер?

Александр Комаров, , 07:18 — REGNUM На Урале за последнее время произошло несколько резонансных случаев нападения собак на детей. В Екатеринбурге бродячее животное набросилось на ребёнка прямо в присутствии его матери. А в Челябинске собаки дважды угрожали детям, но обошлось без крови. А 5 февраля в столице Южного Урала четвероногий «друг» вцепился в лицо семилетнему мальчику. Правда, в этот раз кусачее чудище оказалось вполне домашним. В отношении его хозяина уже возбудили уголовное дело.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Бездомные собаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Каждый случай собачьей агрессии активно обсуждается на форумах и в соцсетях. Масла в огонь подлило то, что в Забайкалье собаки загрызли семилетнюю девочку. Подобная трагедия была несколько лет назад под Тавдой в Свердловской области. В обоих случаях агрессивные собаки оказались домашними. Но и бродячие тоже представляют угрозу для людей.

Что касается именно безнадзорных животных, то некоторые граждане призывают изменить федеральный закон от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными…». Согласно этому документу, пойманных собак, не имеющих владельцев, после стерилизации и других прописанных в законе мероприятий необходимо возвращать в места отлова. Правда, речь идёт о тех животных, которые не проявляют немотивированной агрессивности. Их нужно содержать в приюте до тех пор, пока не отыщется хозяин или до момента естественной смерти.

«Законы о гуманности касаются собак, а не людей. Люди у нас ничего не стоят, в отличие от собак», — считает некий Сергей К.

Что же ещё предлагают интернет-пользователи, чтобы решить вопрос с агрессивными собаками? Некая Ирина считает, что нужно заставить отвечать тех людей, которые бросают своих питомцев, оставляют их на улице.

«Ибо люди завели, поиграли, выкинули, либо не стерилизуют, типа жалко животинку, а помёт на улицу в коробке», — поделилась челябинка своими наблюдениями. Также она считает, что нужно строить приюты для бездомных собак на бюджетные деньги, а, а стерилизация должна быть доступной или вовсе бесплатной для малообеспеченных собаколюбов.

В приюте для бездомных животных Информационный центр правительства Тюменской области

Павел Б. тоже считает, что за бродячих собак ответственность должно нести государство. «Они законы о гуманности придумали и договора с конторами заключили, и не контролируют результат!» — уверен гражданин.

Если же напавшая собака имеет хозяина, то с него нужно взыскивать размер материального и морального вреда. «В тюрьме от него толку не будет. А так и наказание и результат и другим пример будет…» — полагает житель Челябинска.

Женя П. в свою очередь считает, что в населённых пунктах необходимо запретить выгул собак без поводка, намордника и без сопровождения хозяина. «Нет намордника и поводка — в отлов. В течение 7 дней не объявился хозяин — на мыло. Всё как было раньше. Зоозащитников заставить оплачивать лечение людей и содержание собак», — советует южноуралец.

О безответственном поведении людей рассказывают многие посетители интернет-площадок. Граждане жалуются на то, что владельцы выгуливают своих питомцев, в том числе и будучи пьяными. Руслан И. предлагает отстреливать собак «при малейшей попытке нападения, особенно на ребёнка».

А тем временем свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил подчинённым в течение двух недель отловить бродячих собак. Он констатировал, что целые стаи терроризируют уральцев и только за последний месяц произошло несколько десятков инцидентов.

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

«В Цементном стая бегает прямо по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и укусили её. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить! Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтёров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах. Если понадобится дополнительная еда для собак — договоритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из столовых. Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание», — написал чиновник в соцсетях.

Также Куйвашев особо обратился к главам Североуральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска. По его словам, оттуда поступает больше всего жалоб.

В своих комментариях к этой записи уральцы не смогли скрыть своего недоумения. Некоторые граждане отметили, что в Свердловской области практически нет государственных приютов для животных. В основном всё держится на плечах волонтёров. А их приюты и передержки просто не вместят всех бродячих собак, имеющихся в регионе. Но главам территорий придётся отчитываться перед губернатором о выполнении его поручения. Каким образом они достигнут поставленной задачи?

На других площадках граждане тоже активно комментируют это поручение. «Заниматься бродячими стаями надо, но всё это лишь бы не превратилось, как в Сочи перед Олимпиадой, в собак стреляли нервнопаралитическими уколами и собаки просто задыхались, а бабло потом пилилось», — пишет некий Дмитрий Б.

«Бедные животные! Лучше бы чиновников отлавливали!» — полушутя предлагает Мария К.

«А зачем? Учесть, откормить, кастрировать/стерилизовать и отдать в хорошие руки, чтобы они украшали собой дома?» — пошутил в ответ ей некий Домовёнок Кузя.

Граждане продолжают активно комментировать эту тему. Для людей опасны как домашние животные, так и бродячие. Но подход для решения проблемы нужен разный, и лучше до того, как очередная агрессивная скотина кого-то убьёт. Владельцев собак, которые в начале 2017 года загрызли в Свердловской области 7-летнюю девочку, приговорили к ограничению свободы и обязали уплатить родителям погибшей по 250 тыс. рублей. Свою вину эти граждане так и не признали. Кстати, местные жители ещё до трагедии жаловались на то, что хозяева свободно выгуливают своих «волкодавов», но не были услышаны. А потом произошло непоправимое…