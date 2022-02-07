Милан, Италия, 7 февраля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Ураганный ветер в понедельник, 7 февраля, сорвал часть кровли миланского Центрального вокзала, передают местные СМИ.

Conte di Cavour Милан

Кроме того, очевидцы сообщают об обрушении флагштоков у входа в здание местного совета депутатов.

В Милане и пригородах из-за непогоды временно закрыты парки. Эвакуированы воспитанники и сотрудники нескольких детских садов.

Сообщается о двух пострадавших пожилых людях в одном из пригородов Милана — на них упало дерево.