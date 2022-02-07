Стокгольм, , 22:11 — REGNUM Запрет на въезд в Швецию жителей стран Северной Европы, Европейского союза и Европейской экономической зоны без ковид-паспортов отменяется, начиная с 9 февраля, передаёт 7 февраля «Шведское радио». Решение приняло шведское правительство.

Отмена запрета ru.torange.biz

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Жители стран, которые не относятся к вышеперечисленным категориям, продолжают соблюдать антиковидные меры — для них ограничения продлены до 31 марта.

Кроме того, в Швеции с 9 февраля отменяются все антиковидные ограничения, поскольку, как объясняют власти, в стране много привитых от коронавируса.

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