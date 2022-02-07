Рим, , 22:09 — REGNUM Граждане и предприятия Италии из-за роста цен на энергоресурсы потратят на оплату счетов, вероятно, больше, чем страна получит от ЕС в рамках «антикоронакризисной» кредитно-грантовой программы, заявил в понедельник, 7 февраля, министр «по вопросам экологического перехода» Роберто Чинголани.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Европейские фонды сами по себе не нивелируют для нас эту опасность», — отметил он.

«Мы взяли на себя большие обязательства, чтобы получить эти средства ЕС. Кроме того, госдолг страны составляет 160% ВВП. Поэтому мы не можем ошибаться и должны проводить в действие комплексные меры», — добавил министр.

В 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно. Рост продолжился и в 2022 году. Большую часть используемой электроэнергии Италия импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. Кроме того, выделены средства для поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).