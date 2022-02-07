Киев, 7 февраля 2022, 23:15 — REGNUM Украинская певица Вера Брежнева (Вера Галушка) ответила на слухи о расставании с супругом Константином Меладзе. Соответствующую информацию опубликовало издание StarHit 7 февраля.
Исполнительница опровергла недавние слухи о том, что они с супругом продолжительное время живут раздельно. Также женщина заявила, что по-настоящему счастлива в нынешнем браке и не планирует никаких перемен.
Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. До свадьбы пара тайно поддерживала любовные отношения.
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