Киев, , 23:15 — REGNUM Украинская певица Вера Брежнева (Вера Галушка) ответила на слухи о расставании с супругом Константином Меладзе. Соответствующую информацию опубликовало издание StarHit 7 февраля.

Вера Брежнева и Константин Меладзе Скриншот YouTube

Исполнительница опровергла недавние слухи о том, что они с супругом продолжительное время живут раздельно. Также женщина заявила, что по-настоящему счастлива в нынешнем браке и не планирует никаких перемен.

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. До свадьбы пара тайно поддерживала любовные отношения.

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