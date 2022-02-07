Киев, 7 февраля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Украинская певица Вера Брежнева (Вера Галушка) ответила на слухи о расставании с супругом Константином Меладзе. Соответствующую информацию опубликовало издание StarHit 7 февраля.

Скриншот YouTube Вера Брежнева и Константин Меладзе

Исполнительница опровергла недавние слухи о том, что они с супругом продолжительное время живут раздельно. Также женщина заявила, что по-настоящему счастлива в нынешнем браке и не планирует никаких перемен.

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. До свадьбы пара тайно поддерживала любовные отношения.