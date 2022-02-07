Ватикан, , 22:07 — REGNUM Средиземное море стало «самым большим кладбищем в Европе», сказал папа римский Франциск в интервью Rai 6 февраля.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Европейские страны должны подойти к проблеме нелегальной миграции более ответственно, заранее сообщать, какое количество мигрантов может принять та или иная страна, отметил папа.

Ситуация в Ливии ненормальна, там действуют настоящие «лагеря» для мигрантов, продолжение их деятельности и отсутствие полноценной реакции на столь ужасающее и унижающее мигрантов положение вещей — следствие «культуры безразличия», полагает Франциск.

Нужно предотвратить новые трагические инциденты с гибелью мигрантов в море, Евросоюз должен им помогать, сопровождать и интегрировать в свое общество, добавил папа.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2022 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.