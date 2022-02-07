Вашингтон, 7 февраля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом) Lance McDonald заявил, что в ремейке игры Demon's Souls для PS5 присутствуют ещё четыре неизвестных предмета, которые пока не нашли геймеры. Публикацию он разместил 7 февраля на своей странице в Twitter.

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Поклонник серии игр студии FromSoftware отметил, что узнал об этих предметах во время изучения файлов игры, и что существует вероятность, что геймеры не смогут получить их в рамках игрового процесса. Lance McDonald написал, что поделится подробной информацией об этих вещах только в том случае, если когда-нибудь узнает, что это действительно так.

https://twitter.com/manfightdragon/status/1490593159776112640

Напомним, релиз ремейка Demon's Souls на консоли PlayStation 5 состоялся 12 ноября 2020 года, реализацией проекта занималась студия Bluepoint Games. Оригинальную игру компания FromSoftware выпустила 5 февраля 2009-го.