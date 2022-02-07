Рим, 7 февраля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. 63% граждан Италии удовлетворены решением парламента Италии выбрать президентом страны Серджо Маттареллу, таковы итоги опроса Demopolis, опубликованные в понедельник, 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

Против решения о втором сроке Маттареллы выступили 30% граждан.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы закончились в феврале 2022 года. Он неоднократно заявлял, что не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые пять туровзакончились безрезультатно. 29 января после серии консультаций лидеров парламентских партий состоялось голосование по кандидатуре Маттареллы, и он получил необходимое число голосов.