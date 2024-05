Лондон, 7 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Спустя почти три десятилетия после выхода в 1993 году альбома Psychoderelict Пит Таунсенд, наиболее известный как гитарист и вокалист группы The Who, похоже, работает над новым сольным материалом. Об этом 7 февраля рассказал портал NME.

Таунсенд был замечен в студии с сессионным басистом Гаем Праттом, чье портфолио включает работу с Pink Floyd, Мадонной, The Smiths. Также с ними работал барабанщик Гедом Линчем, давним соавтор Питера Гэбриэла. Первый опубликовал фотографию трио в своем Twitter-аккаунте, написав: «Сказать, что последние пару дней записи были просто волшебными, было бы преуменьшением».

https://twitter.com/guypratt/status/1489864291591274496

Последние попытки Таунсенда выступить в качестве сольного исполнителя пришлись на 2015 год, когда песни Guantanamo и How Can I Help You вошли в альбом-компиляцию Truancy: The Very Best Of Pete Townshend. В последнее время артист продолжал работать с группой The Who — в 2019 году группа как дуэт выпустила свой первый с 2006 года альбом под простым названием WHO. В феврале 2022 года Таунсенд анонсировал продолжение, но позже признался, что «не знает», когда выйдет 13-й альбом.