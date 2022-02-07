Рим, , 22:01 — REGNUM В Италии в понедельник, 7 февраля, вступили в силу новые правила организации очных занятий в образовательных учреждениях.

Парты

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В частности, школьники, привитые от коронавируса, могут больше не уходить на «дистанционку» даже в случае обнаружения в классе нескольких зараженных. Те же «послабления» введены и в отношении учеников, переболевших коронавирусом и сохранивших антитела.

Учебный 2021−2022 год в Италии проходит очно. Смягчены ограничения на очную учебу в случае выявления одного зараженного в классе (учащиеся продолжают посещать школу, но должны носить респираторы). Вакцинация для преподавателей является обязательной.

По данным на 7 февраля, в Италии умерли 149 097 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 326 (днем ранее — на 229). Число подтвержденных носителей выросло на 41 247 (днем ранее — на 78 952). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 663 338 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены 1 990 701 человек (на 109 886 меньше, чем днем ранее). Показатель опустился ниже отметки в два миллиона впервые более чем за месяц. Две прививки от коронавируса сделали 48,4 миллиона человек (более 80,4% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.